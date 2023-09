A szaúdi Al-Ittihad csapatának feltett szándéka volt, hogy a számukra szeptember 7-én záródó átigazolási időszak utolsó napjaiban még hozzanak egy nagynevű csatárt a keretbe.



Az elsőszámú opciójuk Mohamed Salah volt, akiért 200 millió eurót sem sajnáltak volna, azonban a Liverpool számára elképzelhetetlen volt, hogy megváljanak a csapat egyik legjobbjától.

Miután ez a probálkozás kudarcba fulladt, az arabok a 2022-es vb-n három gólt szerző brazil Richarlison felé fordultak.

Al Ittihad considered Tottenham forward Richarlison as an alternative when they saw a £150m bid for Mohamed Salah turned down by Liverpool. (Telegraph)



