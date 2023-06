Harry Kane-ért sorban állnak a topklubok, idén pedig nagyobb esély mutatkozik a klubváltására, mint eddig bármikor.



A Real Madrid az egyik legkomolyabb kérő, ahol Benzema távozásával esszenciális fontosságúvá vált egy klasszis befejezőcsatár szerződtetése.

Ange Postecoglou érkezésével új időszámítást hozhat a csapathoz, ebbe azonban nem férhet bele az utóbbi időben tapasztalható Kane-függőség, állítja Richards.

„El kell engednie Kane-t. A lehető legtöbb pénzt kell kihoznia ebből az üzletből, hogy legyen miből újjáépíteni a csapatot.”



„Túlságosan függenek Kane-től. Valahányszor ránézel, hogy ki lőtt gólt tőlük, csak az ő nevét látod. Sokszor frusztráló nézni, hiszen 9-esként sokkal több veszélyt tudna okozni, ha nem lenne ennyire magára hagyva.”



„Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy elengedjék, és az új menedzser dolgozhasson az érte kapott pénzből.”

Kane összesen 280 gólt és 64 gólpasszt jegyzett a Tottenham színeiben megvívott 425 mérkőzésén.

