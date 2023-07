80 millió eurót a Bayern München Harry Kane szolgálataiért vasárnap, ám hétfőn délben már meg is érkezett a válasz a Tottenham részéről: nem.

Hiába emelte tehát tízmillió euróval a tétet a német rekordbajnok, és van csak hátra 12 hónap az angol támadó szerződéséből, továbbra is ott vagyunk, ahol part szakad.

Ugyanakkor az angolok igyekeznek meggyőzni kapitányukat a maradásról, például egy jelentős fizetésemeléssel, a futballista érthető módon kíváncsi rá, pontosan mi történik majd az átigazolási piacon.

A Sky Sports információi szerint nem zárkózik el teljesen a szerződéshosszabbítástól, de ha egy mód van rá, inkább távozna egy jobb csapathoz, vagy váltana jövőre ingyen. Ahhoz, hogy hosszútávon elkötelezze magát jelenlegi egyesületéhez, az előttünk álló idényben az Ange Postecoglou alatt jelentős javuláson kell átesnie és újra versenyképessé válnia.

A bajorok azért is szeretnék megszerezni most nyáron a csatárt, mert bár jövőre ingyen is lehetőségük adódhat erre, akkor már várhatóan más csapatok beszállhatnak a versenybe, és a német klub egyik legnagyobb probléma tavaly az volt, hogy Robert Lewandowski távozásával nem maradt olyan futballista, aki termelte volna a gólokat.

Sadio Mané leigazolása például teljes katasztrófának bizonyult, a szenegáli klasszist sehogyan sem tudták hasznosítani, így nem meglepő, ha idén nagyobb összeget is hajlandóak áldozni egy olyan kiválóságra, aki a mögöttünk hagyott években futószalagon termelte a gólokat.

