A hírek szerint a PSG csapatának korábban konkrét lehetősége volt arra, hogy leigazolják Jude Bellingham-et, ők azonban elutasították a játékos ügynökét, mert úgy gondolták, saját nevelésű játékosukban, Warren Zaire-Emery-ben sokkal nagyobb a lehetőség.



A megkeresés nyár elején érte a PSG sportigazgatóját, Luis Campost, aki azonban nem volt nyitott erre.

PSG sporting director Luis Campos rejected the idea of signing Jude Bellingham this summer, according to @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/0jYSD096uw