Az OK Fichajes átigazolásokkal foglalkozó portál szerint a Newcastle svéd klasszisát, Alexander Isakot a Barcelonával hozták összefüggésbe.



Isak tavaly rekordösszegért igazolt a szarkákhoz, azóta pedig 31 meccsen 12 gólt és 3 gólpasszt jegyzett a Premier League-ben.

Xavi nagy rajongója a 23 éves támadónak, viszont a katalánok szorult anyagi helyzete nem könnyíti meg a dolgot.

Isak szerződése 2028-ig szól a Newcastle-el.

