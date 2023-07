A PSG gyors és meglepő módon robbantotta fel a Kylian Mbappé szappanoperát. A francia labdarúgó nem lesz azon a repülőn, amely Japánba viszi a párizsiakat a szezon előtti túrára. Ez az információ összefügg a francia csapat jelenlegi elképzelésével, miszerint eladnák sztárjátékosukat, a Real Madrid pedig vár, hogy lecsaphasson rá.

A valóság jelenleg az, hogy Mbappé a maximumra feszítette a húrt, és olyan mértékben megromlott a kapcsolata a PSG vezetőséggel, hogy a párizsiak kirakták őt, és a mielőbbi eladásán dolgoznak. Ahogy arról Mario Cortegana a The Athletic beszámolt, a franciáknál rájöttek, hogy Mbappé távozásának legjobb módja egy megfizethető átigazolás lenne. Az újságíró többek között ezért is számolt be a PSG tervéről Mbappé eladásával kapcsolatban. Ebben a forgatókönyvben a francia fél hajlandó lenne 100 millió eurónál többért eladni őt, de semmiképpen sem 200 millió euróért vagy ehhez hasonló összegért. Ez megkönnyítené az érkezését a Real Madridhoz.

A PSG tehát nyomás alá helyezi Mbappét, sőt, hajlandóak lennének arra is, hogy egész szezonon át a lelátóra száműzik játékosukat. Ezzel a francia csatár még közelebb kerül a nyári távozáshoz, és a Real Madrid tűnik a favoritnak.

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images