A Real Madrid eddig távolról figyelte a Kylian Mbappé nyári saga alakulását, de a tétlenségüknek van határa.

Anélkül, hogy a Real Madrid lépéséket tett volna, a Paris Saint-Germain száműzte Mbappét, közölte vele, hogy távoznia kell, vagy új szerződést kell aláírnia. A francia csatár visszatért az edzésekre, és most állítólag beleegyezett, hogy lemondjon a pénzről, hogy visszatérhessen a pályára. A legfrissebb hírek szerint a PSG úgy gondolja, hogy ki tudnak tárgyalni egy új szerződést, még ha az talán tartalmazna is egy garantált eladási záradékot.

A Real Madridnál itt húzzák meg a határt. Miután korábban háromszor is visszautasították őket, az AS Monacónál, majd tavaly nyáron is, a Real Madrid most türelmesen vár a jövő nyárig, hogy a francia csatár ingyen érkezhessen, amikor is kétségkívül egy nagy összegű szerződés vár majd rá. Az El Chiringuito szerint ha Mbappé valóban meghosszabbítja szerződését a PSG-vel, akkor a Real Madrid befejezi az iránta való érdeklődést. Jövő nyáron nem fognak fizetni Mbappéért, és belátható időre megszűnne minden esélye arra, hogy leigazolják.

A Real Madrid szerencséjére az RMC Sport szerint, hogy Mbappé továbbra is eltökélt abban, hogy nem hosszabbít. Könnyen lehet, hogy lemond a szerződés időtartama alatt járó 150 millió eurós hűségbónusz egy részéről, így a PSG kap némi hasznot, és lenyelheti a távozását anélkül, hogy kitenné őt a csapatból. A Mbappe-saga már kissé fárasztóvá vált minden érintett számára, kivéve úgy tűnik, magát Mbappét, és a Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan elemre alapozza stratégiai jövőjét.

