Jogi lépésekig fajuló vita alakult ki Victor Osimhen és csapata, a Napoli között, miután a klub egy gúnyos videót posztolt a nigériai csatárról a hétvégi Bologna elleni meccs kapcsán.



A támadó minden Napolihoz köthető tartalmat eltávolított a közösségi média felületeiről, ügynöke pedig annak ellenére is jogi lépéseket kezdeményezett a tavalyi Serie A-bajnok ellen, hogy rögtön a játékos nemtetszése után törölték a tartalmat.

Osimhen már nyáron is nagyon közel állt a váltáshoz, ez az ügy pedig a legtöbb médium szerint egyértelműen azt vetíti elő, hogy a támadó klubot válthat, akár már januárban.

Ezt a helyzetet használná ki a Real Madrid, akik már nyáron is érdeklődtek iránta, akkor azonban az olaszok által ért magas ár miatt visszaléptek. Télen újból próbálkozhatnak, de a hírek szerint szaúdi klubok is figyelemmel követik a helyzetet, illetve a Chelsea számára is izgalmas a játékos, habár számukra komoly gondokat okozna a játékos fizetésének kigazdálkodása.

Amennyiben Osimhen megérkezik Madridba, ez könnyen pontot tehet az évek óta tartó Mbappé-ügy végére is, ugyanis a fenntartható gazdálkodást célul kitűző klub esetében váratlan lenne, ha két ekkora fizetési igénnyel rendelkező játékost igazolnának.

Fotó: Alessandro Sabattini/Getty Images