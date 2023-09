Rodrygo Goes az utóbbi években ígéretes tehetségből a Real Madrid csapatának egyik megkerülhetetlen fogaskerekévé nőtte ki magát.



22 éves kora ellenére már 170 meccset játszott a királyiak csapatában, ahol 38 gólt és 32 gólpasszt ért el.

Korábban a PSG érdeklődéséről is lehetett hallani, de a spanyol Todofichajes portál szerint a legújabb kérő Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool lehet.

Az angolok azzal spekulálnak, hogy ha Kylian Mbappé megérkezik Madridba a nyáron, Rodrygo elveszítheti helyét a kezdőben, ez pedig remek lehetőség lehet arra, hogy elcsábítsák.

A brazil ára a portál szerint 100 millió euró körül lehet, érkezése pedig pont a legjobbkor történne meg, ugyanis átvehetné a szaúdiaktól nagyon erős érdeklődést kapó Mohamed Salah-t.

