A fiatal francia támadó, Randal Kolo Muani az egyik legkapósabb játékos lehet az idei nyári átigazolási piacon.



A játékos remek teljesítményt nyújtott a szezonban, arról nem is beszélve, hogy a világbajnokságon is megkapta a lehetőséget a bizonyításra.

A 24 éves csatárért a PSG régóta érdeklődik, de mellette a Manchester United és a Bayern München is teper a kegyeiért.

„Hízelgő, hogy a PSG érdeklődik irántad, de az, hogy a párizsi régióból jöttél nem feltétlenül jelenti azt, hogy automatikusan a PSG-nél kell játszanod.”



„Őszintén, ki ne álmodna arról, hogy a Premier League-ben játsszon? Ez az egyik legjobb bajnokság, ami létezik. Álmodik róla az ember, kisgyerek kora óta.”



„Nem a tökéletes, vagy a lehető legjobb klubot keresem magamnak. Valójában egy olyan csapatot keresek, amely lehetőséget ad arra, hogy kifejezhessem magam, megkapjam a játékperceimet és ami a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődhessek.”

Kolo Muani: “It’s flattering that PSG are interested in you, like all the other big clubs”, told Canal Football.



“Then honestly, who doesn’t dream of playing in the Premier League? It’s one of the best leagues that exists. You dream about it. These are childhood dreams”. pic.twitter.com/nCJvuUkBiD