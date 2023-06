Christopher Galtier, a PSG edzője csapatának sajtótájékoztatóján hivatalosan is megerősítette, hogy Lionel Messi elhagyja a párizsiakat.



„Megtiszteltetés, hogy a futballtörténelem legjobb játékosát edzhettem. Leónak ez a szombati lesz az utolsó meccse a Parc de Princesben.”

PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.



"I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo's last match at the Parc des Princes against Clermont".