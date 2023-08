A Bayern München továbbra is üldözi a Juventus kapusát, Wojciech Szczesny-t, ez pedig arra sarkallta az olaszokat, hogy elkezdjék keresni a helyettesét.



Crazy idea for Juventus: Donnarumma.



An exploratory poll in the last few hours by the Bianconeri, but everything depends on the future of Szczesny.



[@Alfredopedulla] #Juventus pic.twitter.com/dZmxQqo3V7