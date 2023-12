A hírek szerint a Manchester United a Red Bull Leipzig belga támadójával, Lois Opendával szeretné megerősíteni támadójátékát.



A csatár a Lens csapatától került a németekhez, ahol egyelőre remekül teljesít. A 23 éves játékos 22 meccsen 14 gólt és három gólpasszt jegyzett.

A Mirror szerint a United is felfigyelt a fiatal tehetségre, ami nem is csoda, hisz már a belga válogatottban is bemutatkozott.

Opendának 2028-ig szerződése van a Lipcsével, így a szerződtetése biztosan nem lesz egyszerű feladat. Ebből kifolyólag az is valószínűsíthető, hogy legkorábban a nyáron lesz előrelépés a transzfer kapcsán.

Fotó: Martin Rickett/PA Images via Getty Images