Roméo Laviáért nagyon sokáig a Liverpool tett nagy erőfeszítéseket, az utóbbi napokban azonban a Chelsea is beszállt a versenybe.



Ez a belépés olyannyira jól sikerült a kékeknek, hogy Lavia a hétfői napon Fabrizio Romano szerint kifejezte szándékát, hogy a Liverpool helyett a Chelsea-hez írna alá.

Valószínűsíthetően e között a két klub között dől majd el a játék, ez viszont nagyon könnyen alakulhatott volna másképp is…

Lavia a Manchester City alkalmazottja volt 2020 és 2022 között, ahol első profi szerződését kapta. Habár a nagyoknál nem lépett pályára, a klubnál tudták, mekkora tehetség, ezért amikor eladták a Southamptonnak, iktattak a szerződésébe egy visszavásárlási opciót.

Ez azonban 2024-től válik érvényessé, és csak akkor, ha a Southampton alkalmazottja marad. Tehát, ha a játékos klubot vált idén nyáron, azzal megszünteti ezt az opciót is.

Ennek ellenére a transzferrel valamelyest a Manchester City is jól jár majd, ugyanis az eladásból kapott részesedése 10 millió font fölé is csúszhat.

