Mozgalmas nyár volt az Atlético Madrid számára, amely az átigazolási időszakban több első csapatbeli játékost is szerződtetett és tovább is adott. Azonban többen is távozhattak volna, hiszen a nyár folyamán sokakat összefüggésbe hoztak a távozással.

Az egyik, akit erősen kapcsolatba helyeztek a költözéssel, Rodrigo Riquelme volt, aki az elmúlt szezont kölcsönben töltötte a Gironánál, ahol számos alkalommal lenyűgözte a csapatot. Mint kiderült, az Atlético sok-sok ajánlatot kapott a 23 éves játékosért. Mint arról a Relevo beszámolt, a Real Betis, a Valencia és a Sevilla is megpróbálta kölcsönbe szerződtetni Riquelmét a nyár folyamán, míg a Feyenoord - az Atlético szerdai ellenfele a Bajnokok Ligájában - állandó jelleggel próbálkozott a megszerzésével.

A Manchester City is érdeklődött Riquelme iránt, és 50%-os szerződtetési jogot ajánlott, de az Atlético ezt az ajánlatot is visszautasította.

Riquelme eddig is fontos játékosa volt az Atlético Madridnak ebben a szezonban, és valószínűleg a jövőben is ilyen fontos marad.

Borítókép: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images