A 31 éves Mohamed Salah-t nyáron környékezte meg az Al Ittihad, és csak nagyon kevésen múlt, hogy nem jött létre a klubváltás.



A Liverpool azóta gőzerővel kutatja azokat a játékosokat, akik Salah esetleges távozása esetén képesek lehetnek pótolni az általa hagyott űrt.

Ekrem Konur, az átigazolásokban szakavatott sportújságíró úgy tudja, jelenleg három név élvez prioritást Jürgen Klopp listáján: Leroy Sané, Pedro Neto és Raphinha.

Ami Sanét illeti, a nyáron már voltak pletykák a távozásáról, de később ő maga is megerősítette, hogy egyetlen célja az volt, hogy maradjon Münchenben.

Pedro Netót több más PL-óriással is összefüggésbe hozták, így ha a Liverpool is beszáll, csak még valószínűbbé válhat egy licitháború.

Raphinha, a Barcelona szélsője is ismeri a Premier League közegét, hiszen a Leedstől költözött a katalánokhoz. A Barcánál fontos szerepet tölt be, így bizonyára a zsebébe kell nyúlnia érte a ’Poolnak, de a katalánok anyagi helyzetét tekintve valószínűsíthető, hogy a brazil is mozdítható lehet.

