A 2021-ben a Dinamo Tbiliszi csapatától kölcsönben Valenciába kerülő, még mindig csupán 23 esztendős Mamardashvili a La Liga egyik legjobbja volt az elmúlt szezonban is, ám a 37 meccsen jegyzett 13 kapott gól nélküli mérkőzésnél is nagyobb sajtóvisszhangja volt a Georgia kapujában az Európa-bajnokságon bemutatott bravúros védéseinek.

20 védés és legjobb 16 közé jutás hazája előzetesen sokak által lesajnált válogatottjával komolyat emelt a hálóőr ázsióján, Diego Pico szerint akkorát, hogy jelenleg már nem a Newcastle, hanem a Liverpool a legfőbb kérője a georgiai hősnek.

A Mersey-partiak azért keresgélnek kapust, mert Alisson Becker kapcsán az elmúlt időszakban több szaúdi Pro League-csapat is bejelentkezett, és ha esetleg távozna a brazil, pótolni kell őt is. Figyelembe véve, hogy a Valencia 34 millió fontot meghaladó összegért lenne csak hajlandó megválni a georgiaitól, mélyen zsebbe kell nyúlnia azon kluboknak, akik Mamardashvilit kívánják megszerezni.



S ki tudja, ha június utolsó napján esetleg a spanyolok „szemét is kivédi” majd, az összeg tovább emelkedhet!



(Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images)