Új sztárvendéget üdvözölhettek Szaúd-Arábiában, Paul Pogba ugyanis az Al-Ittihad edzőközpontjában járt, ami természetesen azonnal beindította a pletykákat, miszerint a francia középpályás is követheti honfitársait a közel-keletre.

A Goal információi szerint csupán puhatolózásról van szó, a futballista a lehetőségeit térképezi fel azok után, hogy Torinóban sérülésektől hányatatott szezonjából adódóan az év egyik legnagyobb csalódása lett és mindössze hatszor lépett pályára a bajnokságban.

Juventus midfielder Paul Pogba spotted in Saudi over the weekend pic.twitter.com/nJJ5NIVSrX

Korábbi hírek alapján az olasz csapatnál nem elképzelhetetlen forgatókönyv az sem, hogy felbontsák a kontraktusát, és így a bérkeretet tehermentesítsék.

Paul Pogba on Instagram after links with Saudi clubs — already denied by several sources close to Paul tonight. pic.twitter.com/XEC0kV0wn7