A nagynevű német BILD számolt be arról hasábjain, hogy nagy érdeklődés övezi a Hertha BSC fiatal játékosát, bizonyos Dárdai Bencét.



A klub jelenlegi menedzserének, Dárdai Pálnak a kisebbik fia a magyarországi rendezésű U17-es világbajokságon is szerepelt a németekkel, mitöbb, komoly szerepet is vállalt a csapat tornagyőzelmében (mivel ő már Németországban született és nevelkedett, így német utánpótlásválogatott lett).

Bence a csoportkör alatt nem sok lehetőséget kapott, azonban az utolsó meccsen egy góllal beverekedte magát a kezdőbe. Ez olyannyira jól sikerült neki, hogy a franciák elleni döntőben az ő büntetője döntött, azzal nyerték meg az eb-t.

Fantastic to attend the U17 Euros final in Budapest last night.



Germany the deserved winners for me. Overall, they’ve had a superb tournament.



Paris Brunner has the potential to be a star.



Great to see Bence Dárdai get a huge reception. His penalty kick got the loudest… pic.twitter.com/WV2pXAAN2P