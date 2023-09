Talán jelzi, hogy a Manchester United milyen mélyre zuhant, amikor egy olyan játékos, akit a jelek szerint "jobbnak" bélyegeznek a Manchester Citynél szereplő, Erling Haalandnál, elutasítja az Old Traffordra való költözést egy Bundesliga csapathoz váltásért.

Erik ten Hag most Rasmus Hojlundot irányíthatja, azonban ha másképp alakultak volna a dolgok, akkor a 20 éves szlovén sztár, Benjamin Sesko akár már a piros mezt is magára húzhatta volna helyette. Sesko és Haaland is az RB Salzburgnál játszott az osztrák Bundesligában, mielőtt a német élvonalba került volna: Haaland a Borussia Dortmundnál, míg Sesko jelenleg az RB Leipzignél játszik.

Utóbbi kizárólag a transfermarktnak nyilatkozva próbálta megmagyarázni, miért döntött a norvég a város másik végébe való átigazolás ellen.

„Nagyon fontos volt számomra, hogy olyan helyre menjek, ahol hasonló stílusú futballt játszanak. Már tudtam, hogy mit kell tennem, és nem kellett újra végigmennem egy teljes tanulási folyamaton. Figyelni és tanulni fogok, hogy még jobb legyek nála (Erling Haaland). A csapattársaim a klubnál azt mondják, hogy Haaland és én nagyon hasonlítunk egymásra, különösen, ami a sebességet illeti. A legtöbben még azt is mondják, hogy jobb vagyok nála!"

Tekintettel a korára, semmi akadálya annak, hogy Sesko idővel átigazoljon a Premier League-be, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ha a Bundesligában való maradása végül sikeres lesz, a szolgálataiért várhatóan az egekbe szökik az ára. Miután egyszer már visszautasította a Vörös Ördögök közeledését, érdekes lesz látni, hogy újra bejelentkeznének-e érte.



Borítókép: Alex Grimm/Getty Images