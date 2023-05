A Sky Germany beszámolója szerint a Borussia Dortmund szeretné meghosszabbítani Mats Hummels szerződését.

A védő szerződése a szezon végén jár le, és még nem történt megállapodás a felek között. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Hummels április végén hozza meg döntését, azonban a tárgyalások sokkal bonyolultabbnak ígérkeznek.

Sebastian Kehl sportigazgató kifejezte a klub szándékát, hogy meghosszabbítja Hummels szerződését.

„Meg akarjuk hosszabbítani Mats szerződését, ezt ő is tudja, és azt is tudja, hogy hamarosan - lehetőleg még a szezon vége előtt – döntésre kell jutnunk. Látszik rajta, hogy még mindig éhes. Most gondolkodik rajta, mert az életének egy új szakaszában van, és ezt nagyon jól megértjük. Azonban az egész klub azt szeretné, ha velünk maradna.”

A 34 éves játékos minden héten jó és részletes tárgyalásokat folytat a BVB-vel. Úgy vélik, hogy a világbajnok labdarúgó Marco Reushoz hasonló utat fog járni, és a nyáron meghosszabbítja szerződését. Hummels jelenleg remek formában van, és a Dortmund számára létfontosságú, hogy tapasztalt játékosok legyenek a csapatban.



Borítókép: Joachim Bywaletz/DeFodi Images via Getty Images