A Chelsea minden igyekezetével azon van, hogy a tavalyi blama nem ismétlődhessen meg, és az előttünk álló évadban újra trófeákért tudjanak harcolni. Ennek lehet az egyik fontos hozzávalója Moises Caicedo, akiről most a korábban szintén Brightonból szerződetett Marc Cucurella beszélt optimistán.

„Én úgy gondolom, hogy ide akar jönni a Chelsea-hez, sokszor olvastam erről a média felületein. Jó a kapcsolatom vele, kiváló középpályás – és ha csatlakozik hozzánk, egy nagyszerű futballistával erősödünk hosszú időre.”

Mauricio Pochettinot is kérdezték arról, hogy mi a helyzet az ecuadorival, ám a menedzser bölcsen inkább hallgatott.

„Az egész csapatunk nagyon keményen dolgozik azon, hogy megszerezzük, amit akarunk. Nem akarok neveket mondani. Mint mi is, sok klub dolgozik labdarúgók leigazolásán, hogy fejlődjenek.”

