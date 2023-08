Simon Jones, a Sports Mail munkatársa számolt be arról, hogy a Chelsea figyelemmel kíséri a Barcelona két támadójának, Raphinhának és Ferran Torresnek a helyzetét.



A menedzser, Pochettino elsődleges célja, hogy megfelelő pótlást találjon a nyáron szerződtetett, de komolyabb sérülést szenvedő Christopher Nkunkunak.

Mindkét játékos rendelkezik Premier League-tapasztalattal, és egyikőjük sem tűnik mozdíthatatlannak a katalán fővárosból.

Torres távozásáról egész nyáron cikkeztek a spanyol lapok, komoly kérő híján azonban egyelőre maradt a csapatnál, teljesítményére pedig egyelőre kevés a panasz.

Raphinha ügye nehezebb, ő ugyanis tavaly éppen a Chelsea-t utasította vissza azzal az indokkal, hogy egyetlen vágya az, hogy a Barcelona futballistája legyen.

Az átigazolási időszakból már csak napok vannak hátra, így, ha lépni akarnak a kékek, gyorsan kell cselekedniük. Ha így lesz, egészen biztosan beszámolunk majd róla mindennapi rovatunkban, az Átigazolási körképben.

