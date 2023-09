A Bayern München támadó középpályása, Jamal Musiala előkelő helyen áll a Manchester City listáján, mint Kevin De Bruyne lehetséges utódja.



A 20 éves játékos már 130 meccset játszott a Bayernben, ezalatt 31 gólt és 24 gólpasszt jegyzett.

Musiala iránt a City-n kívül a hírek szerint a Real Madrid is érdeklődik, ugyanakkor a bajorok célja az, hogy hosszabbítsanak vele.

Jelenlegi kontraktusa 2026 nyaráig szól. 2019 óta a Bayern játékosa, a Chelsea utánpótlásrendszeréből érkezett.

