Megbízható források szerint a Bayern München egyeztetéseket kezdeményekett Alphonso Daviessel, a játékos hosszabbításának ügyében.

A balhátvéd szerződése 2025 nyarán lejár, a Real Madrid pedig már tűkön ülve várja, hogy lecsaphasson a kanadaira.

Ezt elkerülvén a bajorok hosszabbítanának vele, azonban nem lesz egyszerű dolguk, ugyanis a játékos és az ügynöke sem biztos abban, hogy maradni szeretnének, számol be Florian Plettenberg.

Amennyiben nem sikerül megegyezniük a játékossal, a Bayern nyitott lenne arra, hogy jövő nyáron értékesítse a védőt.

News Alphonso #Davies: Talks about a new contract beyond 2025 have started as Bayern is in talks with his agent. Key player for the club but negotiations won’t be easy.



Bayern is considering to sale him next summer if Davies doesn’t want to extend his contract

Bayern… pic.twitter.com/Q4MmM5LTKL