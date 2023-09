Több forrás is beszámolt róla, hogy Mohamed Salah-ért egy utolsó pillanatos offenzívát indít az Al Ittihad, akik hajlandóak lennének akár 200 millió fontot is kifizetni érte.



„Több pozitív visszajelzést is kaptak a szaúdiak, így az üzlet még megköthető!” – állítja a Sky Sports, amit a Football Insider is megerősít.

A helyzet komolyságát jelzi az is, hogy a Liverpool állítólag felkészült egy utolsó utáni ajánlatra a Bayern München támadójáért, Leroy Sané-ért.

A német szélső átigazolása ugyanakkor nem lesz egyszerű, hiszen a német piac 18 órakor bezárt, így a bajoroknak esélyük sincs pótolni a támadót, ha távozik.

