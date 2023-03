Nagy tőr volt az Arsenal-szurkolók szívébe, amikor az utolsó utáni pillanatban Mykhailo Mudryk úgy döntött, visszakozik és a városi rivális Chelsea-t választja következő állomáshelyének.



Mudryk honfitársa, Olekszandr Zinchenko jelenleg az Arsenal játékosa, így őt talán még mélyebben érintette a pálfordulás. A saga lezárultával üzenetet is küldött a játékosnak.

„Ez a hajó elment, már mindegy mit akartál, vagy mi mit akartunk…”

„Most már Chelsea-játékos vagy, hosszútávú szerzdőést kötöttél, így egy lehetőséged van: előre menni, mindenen át!”

„Sajnálom, hogy nem lettél az Arsenal játékosa, hisz én is ezt akartam, de ez az élet, el kell fogadni.”

