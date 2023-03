Tovább menetel az Arsenal csapata a bajnoki cím felé, a Premier League 28. fordulójában az ágyúsok az amúgy is ezer sebből vérző Crystal Palace felett arattak 4-1-es diadalt, amivel átmenetileg nyolc pontra növelték az előnyüket az egy meccsel kevesebbet játszó Manchester Cityvel szemben.

Nem csak a szurkolók, de a játékosok is hihetetlen szenvedéllyel mennek előre hétről-hétre, amire a legfrisebb bizonyíték a vasárnapi meccsen 65. percben lecserélt Oleksandr Zinchenko öröme.

Oleksandr Zinchenko enjoying Arsenal’s win against Crystal Palace today with the fans after the match. #afc pic.twitter.com/e9HOUfQjAB