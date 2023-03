Sajtóhírek szerint a Chelsea Luis Enriquét és Zinedine Zidane-t szemelte ki arra az esetre, ha menesztené Graham Pottert.



Graham Potterre nagy nyomás nehezedik a Kékeknél. A szakember 2022 szeptemberén váltotta a klub kispadján Thomas Tuchelt, ám eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Miután a klub tulajdonosai hatalmas összegeket költöttek el az átigazolási piacon, jobb eredményeket követlenek.

Az elmúlt napokban a sajtó arról cikkezett, hogy Potter lehetséges pótlásaként Thomas Franket, Roberto De Zerbit és Mauricio Pochettinót tartják számon, a spanyol média azonban most arról számolt be, hogy újabb két név szerepelhet a listán.



A Sport cikke szerint a Chelsea a spanyol Luis Enriquét, vagy a francia Zinedine Zidane-t látná szívesen a kispadon. Előbbi a katari világbajnokság után távozott a spanyolok szövetségi kapitányi posztjáról, míg utóbbi 2021 nyarán hagyta el a Real Madridot, így mindkét szakember szabadon igazolható jelenleg.



Az újság szerint Enrique már nem pályázik a brazil válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A Barcelona korábbi edzőjét azonban a következő szezon előtt szoros összefüggésbe hozták az Atlético Madriddal is. Zidane-t pedig korábban a Real Madridhoz való visszatéréssel kapcsolatban emlegették.

Borítókép: Aurelien Meunier/Getty Images