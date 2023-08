A 2022/23-as idényben az Arsenalnak végre ismét komoly esélye volt arra, hogy megnyerje a bajnokságot. A játékosok a végére elfáradtak, így a jóval tapasztaltabb és bővebb kerettel rendelkező City átvette a vezetést és behúzta a ligát.



Arsene Wenger, a csapat korábbi menedzsere úgy véli, a tavalyi annak ellenére is egy remek szezon volt, hogy a végén nem ők emelték magasba a trófeát. Erre utoljára 2004-ben volt példa, amikor épp a francia mester vezetésével nyertek, veretlenül.

Wenger szerint Arteta remek menedzser, aki képes lehet arra, hogy újra bajnoki címig vezesse a fiúkat.

„Úgy érzem, Mikel jól csinálja a dolgát, remek döntéseket hoz, és van egy szervezett csapata, amely esélyes lehet a bajnoki címre. Felül kell teljesíteni a tavalyi szezont! Magabiztos vagyok, mert nyolc meccsel a szezon vége előtt még mindig úgy éreztem, meg tudjuk nyerni a ligát.”



„Idén ismét jó befektetéseket tettünk, jól erősödött a csapat, így összességében nagyon elégedett vagyok. Minden eszközünk megvan arra, hogy jó játékot hozzunk és bajnokok legyünk.” – nyilatkozta Wenger az Arsenal hivatalos oldalának.

Wenger egyébként annak apropóján jelent meg a klubnál, hogy az Emirates stadion előtt leleplezték a francia mesterről készült szobrot.

“I feel like I’m a part of this club forever - and that's where I want to be.” - Arsène Wenger pic.twitter.com/wGUrySs2GS