Arséne Wenger mindig felépített egy stabil csapatot, viszont mi lett volna, ha azok az igazolások, amiket igazán akart meg is valósultak volna? Az egykori Arsenal menedzser, aki 22 éven keresztül irányította az Ágyúsokat, rengetegszer volt közel ahhoz, hogy egy igazán nagy világsztárt igazoljon. Valami viszont, mindig közbe szólt.

Természetesen akadtak óriási húzásai a francia szakembernek, mint Thierry Henry, Robert Pires és még sorolhatnánk, viszont még több is lehetett volna. Amit nem tud az ember, az nem fáj ezt szokták mondnai, nos, most egy kicsit fájdítsuk az Arsenal rajongók szíveit.

Gianluigi Buffon

1998-ban Buffon még a Parma játékosaként vacsorázott Wengerrel, aki nagyon szerette volna szerződtetni. Az olasz hálóőr azonban nem váltott, egészen 2001-ig, amikor is 32 millió fontért cserébe a Juventusba szerződött.

"Amiről tudok, hogy háromszor is közel voltam ahhoz, hogy Angliába szerződjek" - mesélte még 2017-ben Buffon - Kétszer még amikor a Parma játékosa voltam. Alex Ferguson és Arséne Wenger voltak azok, aki szerettek volna, később pedig a Manchester City keresett meg."

Raphael Varane

Wenger érthetően csalódott volt, amikor nem sikerült honfitársát meggyőznie arról, hogy a Lensből ne a Real Madridba, hanem hozzájuk igazoljon.

"Örülök a sikereinek, hiszen a világ egyik legjobb klubjában rendkívül fontos szerepet tölt be. Ugyanakkor kicsit bosszant is a tudat, amikor az Arsenal vezetőedzője vagy és azt érzed, hogy miért nem nálad játszik ez a kiváló játékos?" - mesélte Wenger.

Vincent Kompany

A Manchester City 2008-ban szerződtete a belga védőt, azonban Wenger már az Anderlacht játékosaként felfigyelt rá, röviddel azelőtt, hogy 2006-ban végül a Hamburgba igazolt.

Maga a játékos ügynöke, Jacques Lichtenstein ismerte el a kapcsolatukat a felek között: "Az Arsenal igen komolyan érdeklődött Kompany iránt. Wenger világossá tette, hogy Sol Campbell utódjaként számolna Kompany-val."

Gerard Piqué

Amikor az Arsenal 2003-ban leigazolta Cesc Fabregast a barcelonai akadémiáról, akkor jó barátját, Gerard Piquét is szerették volna megvásárolni. Wenger azonban nem tudta nyélbe ütni az üzletet, és a védő 2004-ben a Manchester United játékosa lett.

"Ebben az időszakban jött Fabregas. Szerződtetni szerettük volna Fabregast, Messit és Piquét. Végül csak Fabregast sikerült" - mondta Wenger.

Gareth Bale

"Azért nem szerződtettük, mert nálunk volt akkor Ashley Cole és Gael Clichy, és nem akartunk egy újabb szélsőt. Be kell vallanom ez egy hatalmas hiba volt, hiszen azóta már kiderült, hogy feljebb is képes játszani" - ismerte be Wenger 2013-ban.

Paul Pogba

2014-ben Wenger így beszélt Pogba helyzetéről: "Labdarúgóként mindent megkap. Nehéz kitalálni, mire van még szüksége."

"A dolgok nagyon gyorsan megtörténtek. Érdeklődtünk Pogba iránt, megpróbáltuk rávenni, hogy jöjjön az Arsenalba, de nagyon gyorsan aláírt a Juventushoz."

N'Golo Kante

"Megpróbáltam szerződtetni Kante-t, amikor még Franciaországban volt, és akkor is amikor a Leicester játékosa lett. Nem tudunk mindent megmagyarázni, egyszerűen nem ment. Úgy gondolom, hogy egy elképesztő játékos, aki nagy hatással van az egész csapatra. Hatalmas erősség, bármelyik klubnál is lesz" - könyvelte el Wenger.

Jadon Sancho

"Le akartam igazolni, amikor a Manchester City nem adott neki kellő játéklehetőséget. Akartam. Megpróbáltam elcsalni őt az Arsenalba. A generációjának egyik legjobb játékosa" - mesélte Wenger egy újabb sikertelen átigazolását.

Kylian Mbappé

Wenger beismerte, hogy 2016-ban megkezdte Mbappé szerződtetésének kísérleteit, azonban maga Mbappé utasította visza a francia szekembert.

"Mielőtt aláírtam a PSG-hez megkeresett Wenger. Másik csapatot választottam, de nem volt mérges rám, egy igazi úriember volt, aki sok szerencsét kívánt nekem."

Lionel Messi

"Beszélgettünk Messivel, amikor szerződtettük Fabregast. Elképesztő, hogy milyen generáció volt az a Barcelona akadémiáján. Messi, Piqué, Fabregas... Végül Piqué és Fabregas Angliában kötöttek ki, míg Messi maradt Spanyolországban. Őt is szerettük volna, de akkoriban érinthetetlen volt" - mondta Arséne.

Cristiano Ronaldo

"Nagyon közel voltam hozzá. Egy lépésnyire. Komolyan - mesélte nemrégiben Cristiano - Nem igazoltam végül az Arsenalba, de nagyra értékelem amit értem tettek, főleg Arséne Wengert. A labdarúgásban soha nem tudhatod hol fogsz játszani, ilyen az élet."

Forrás: talksport.com

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images