A Tottenham 2-1-re legyőzte vendégét, a Norwich Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szerdai játéknapján.

A Tottenham kapujában három és fél hónap után állt újra Hugo Lloris, aki október 5-én könyöksérülést szenvedett.





Premier League, 24. forduló:



Tottenham Hotspur-Norwich City 2-1 (1-0)

Leicester City-West Ham United 4-1 (2-0)

