Fabrizio Romano értesülése szerint Ruud van Nistelrooyt megkereste a Manchester United, hogy csatlakozzon Erik ten Hag új stábjához. A helyzetet bonyolítja, hogy Van Nistelrooy az egyik legkomolyabb jelölt a Burnley kispadjára. Az olasz sztárújságíró az X-oldalán azt írta, döntés a jövő héten várható.



Ruud van Nistelrooy 2001 és 2006 között 150 Premier Legaue mérkőzésen 95 gólt szerzett a Vörös ördögök játékosaként.

EXCL: Ruud van Nistelrooy has been approached to be part of Erik ten Hag’s new staff at Manchester United.



Up to van Nistelrooy as he’s also strong candidate to be new Burnley manager to replace Kompany, decision next week



Changes could take place in #MUFC staff. pic.twitter.com/Nq6qaEcVlN