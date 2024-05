Van Dijk izgatottan várja az új szezont, viszont most a válogatottra összpontosít.

„Mindent átbeszéltünk Slottal a csapatról és a személyes helyzetemről is. Maradok a csapatkapitány.” – mondta.

„Természetesen lesznek változások, de bizakodó vagyok, hogy a csapat hasznára válnak majd.” – folytatta.

Arne Slot saját stábját is viszi magával az Anfieldre, ami azt is eredményezi, hogy a Feyenoord másodedzője és egyben a holland válogatott egyik segítője, Sipke Hulshoff is csatlakozik a Liverpoolhoz. Ezt van Dijk is megerősítette.

„Gratuláltam Slotnak és a családjának. Örülök nekik, és nagyon boldog vagyok. Természetesen Sipke miatt is, annak ellenére, hogy a válogatottól így távozni kényszerül.” – mondta van Dijk.

Arne Slot a közel kilenc év után távozó Jürgen Klopp helyét veszi át, a Vörösök pedig remélik, hogy már első szezonjában sikerül javítani a csapat idei harmadik helyezésén.

