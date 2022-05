Patrick Vieira konfliktusba keveredett egy rivális szurkolóval és megrúgta őt az angol labdarúgó-bajnokság csütörtöki mérkőzése után.

Vieira együttese, a Crystal Palace már kétgólos előnyben volt vendéglátója, az Everton ellen, azonban a Mersey-parti együttes fordított és 3-2-es sikerével biztosította bennmaradását. A lefújást követően az ünneplő hazai szurkolók ellepték a pályát, egyikük pedig a vendégek trénerét provokálta karmozdulatokkal, miközben telefonjával vette őt.

Vieira igyekezett elhagyni a játékteret, majd előbb megpróbálta kicsavarni a telefont a drukker kezéből, végül megrúgta, a szurkoló pedig a földre került.

A játékosként világ- és Európa bajnok 45 éves francia tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón nem kommentálta az esetet, az Evertont sikerre vezető Frank Lampard együttérzéséről biztosította Vieirát.

"Mindaddig, amíg a szurkolók megfelelően viselkednek, nincs probléma, és engedhetjük, hogy a pályára jöjjenek és megéljék a pillanatot" - fogalmazott Lampard.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ