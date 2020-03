Kétségtelen, hogy Nemanja Vidic, a Manchester United korábbi kiváló védője a Premier League és a világ egyik legjobb védője volt fénykorában.

Sir Alex Ferguson legendás és félelmetes párosa,a Ferdinand-Vidic kettõs volt a United oszlopa a védelem tengelyében. A szerb 2006 januárjától majd egy évtizeden át játszott Rio Ferdinand oldalán a manchesteriek védelmében, az évek alatt Európa legjobb hátvédpárosává fejlődve.



Volt azonban egy olyan játékos, aki rendre kibabrált a szerb védővel. Ő pedig nem más, mint Fernando Torres.

There have been a few more thrilling sights in football than Torres at his peak.His dismantling of Vidic will long live in my memory.

