A navarrai játékos úgy döntött, új szerződést ír alá a Chelseavel, hiába tűnt úgy sokáig, hogy visszafordíthatatlan a távozása.

A játékos számára a klub korábbi vezetése zöld lámpát adott távozásra, a játékos pedig maga is menni akart. Az új tulajok azonban úgy határoztak, mégsem szeretnék, ha a spanyol elhagyná a klubot.

A Chelsea így egyik pillanatról a másikra vált nagyon kemény tárgyalópartnerévé a Barcelonának, akitől olyan árat kértek a játékosért, amit pontosan tudtak, hogy nem fogják megadni.

Az volt a Chelsea terve, hogy addig késleltetik az átigazolást, amíg csak lehet, ezt pedig változatos módszerekkel igyekeztek elérni. Fizetési garanciát kértek a katalánoktól, haladékot akartak, hogy helyettest igazoljanak neki.

Végül a hercehurca vége az lett, hogy a játékos belement a Chelseavel való hosszabbításba, mivel nem akart nyitott kérdéseket hagyni a szezonkezdésre. Ezzel Azpilicueta eleget tett Tuchel kérésének és további két évig a Chelsea-t szolgálja.

César Azpilicueta will not join Barça and he’s set to extend his contract with Chelsea until June 2024, as per @gerardromero - deal in place with Thomas Tuchel who wanted to keep Azpi. #CFC



Sergino Dest still determined to stay at Barcelona - no intention to leave. pic.twitter.com/u6RUWntION