A legfrisseb hírek szerint Erik ten Hag a nyár során kiteszi Cristianio Ronaldo szűrét a Vörös Ördögöktől.



A Manchester United állítólag elvi megállapodást kötött az Ajax jelenlegi edzőjével, Erik ten Haggal, így a holland kerülhet a csapat élére mikor Ralf Rangnick átmeneti időszaka a végéhez ér. A The Daily Star arról ír, hogy leendő edző egyértelművé tette, Ronaldo szerepeltetése nincs a tervei közt, mivel a portugál nem illik a játékstílusához.



A portugál tavaly nyáron tért vissza a Manchester unitedhez és sokáig úgy tűnt ő lehet az, akinek a segítségével a klub újra a trófeák közelébe kerülhet. A 37 éves játékos hatalmas lendülettel kezdett. Szeptemberben ő lett a hónap játékosa a Premier League-ben, ráadásul a Villarrel és az Atalanta ellen is fontos gólokat szerzett, amivel hozzájárult ahhoz, hogy továbbjussanak a BL-csoportköréből.



Az Old Traffordra való visszatérése azonban hamarosan rémálommá vált, mivel a United sorozatban ötödik szezonban trófea nélkül zárja a szezont és jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán.



Míg Ronaldo 18 góljával csapata legjobb góllövője ebben a szezonban, legutóbbi 13 meccsén mindössze négyszer talált be, és azért küzd, hogy megtartsa kezdő helyét Rangnick csapatába . Ronaldo az év eleje óta egyre inkább kiábrándult szeretett csapatából és márciusban találkozott ügynökével, Jorge Mendes -szel, hogy felmérje lehetőségeit a következő szezonra.



Úgy tűnik, a United új edzője már eldöntötte az ötszörös aranylabdás sorsát. Ten Hag a játékos korát és a luxusstátuszát említette fő okként, amiért nem akar vele dolgozni.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy kezdődhet a verseny a portugál leigazolásáért.

Forrás: marca.com

Borítókép: Visionhaus/Getty Images