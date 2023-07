Zajlik az élet a Chelsea csapatánál, a klub sorra jelenti be távozóit, miközben az új edző, Mauricio Pochettino először találkozott a játékosaival.



Az argentin mester hamarosan újabb honfitársat kaphat a keretben, ugyanis sajtóhírek szerint kiszemelték az AS Roma támadóját, Paulo Dybalát, akit hihetetlenül olcsón, mindössze 12 millió euróért szerezhetnek meg.



Enzo Fernandez, a szintén argentin futballista már most jelezte, mennyire várja Dybalát. „Majd meglátjuk, de remélem csatlakozik hozzánk. Beszéltem vele, mondtam, hogy jöjjön. Grillezünk majd, vagy összehozunk valamit. Szükségem van valakire, akivel megoszthatom a társakat.”







Hogy Dybala mennyire akar távozni Rómából, az már más kérdés. Viszont ha valamelyik klub július végéig teljesíti a kivásárlási záradékot, akkor sok mozgástere nincs.



