Annak ellenére, hogy a tavalyi szezonban kevesebb lehetőséghez jutott, Joe Gomez úgy döntött, megharcol a helyéért és marad Liverpoolban.

A 25 éves játékos egy ötéves szerződést írt alá, amely 2027-ig köti őt a vörösökhöz. Csapattársa, Virgil van Dijk nem fukarkodott a dicséretekkel a bejelentést követően.

"Beszéltünk, mielőtt aláírta a szerződést és nagyon boldog vagyok, hogy itt marad velünk a klubnál.”



"Véleményem szerint ő az egyik legjobb angol középhátvéd, ha nem a legeslegjobb! Hozzám hasonlóan őt is érték sérülések, de remélem az idei szezonban végre meg tudja mutatni, mire képes!”

Gomez 2015-ben csatlakozott a Liverpoolhoz, ezalatt 142 meccsen lépett pályára.

Virgil van Dijk on Joe Gomez's contract extension:



"We spoke about it before he signed the deal and I’m just very happy that he’s staying at the club, staying with me. Also I’m happy for the club that he’s signed." #lfc [lfc] pic.twitter.com/GYgwBXLnoK