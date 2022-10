A korábbi Real Madrid játékos, Rafael van der Vaart szerint ten Hag hülye döntést hozott azzal, hogy Scott McTominayt rakta a kezdőbe Casemiro helyett.

„Ten Hagnak el kéne kezdenie Casemiróval játszani, használni őt.”



„McTominay fellépett, a MU elkezdett nyerni, így pedig természetesen soha többé nem kerülhet ki a csapatból. Ez szerintem hülyeség, mert saját magának teremt problémákat ezzel.”

Casemiro egyelőre méltatlan módon hanyagolva van a holland tréner által, eddig egyetlen meccsen lépett pályára kezdőként, a Real Sociedad elleni vesztes EL-meccsen. Szinte felfoghatatlan, de a brazil sztár még mindig első Premier League kezdőtagságára vár.

Manchester United literally bought Casemiro for 70 million so Cristiano Ronaldo could have a friend at the bench pic.twitter.com/PStqujqmXj