Az Ajax középpályása, Donny van de Beek a nyáron elhagyja a klubot, és fontolóra veszi, hogy az angol bajnokságban folytassa pályafutását.

A 22 éves játékos nem szerette volna a fantasztikus Bajnokok Ligája menetelés után cserben hagyni a klubját, így ő nem igazolt el a csapattól.

Ez azonban nyitva hagyott számára több lehetőséget is, és átgondolhatja hol is szeretné folytatni karrierjét. Van de Beek a hírek szerint egyre jobban érdeklődik a Premier League iránt, és szívesen kipróbálná magát a kemény bajnokságban.

A Sky Sports értesülései szerint a Manchester United lehet a befutó a holland fiatal tehetségért, de még mások ajánlatát is szívesen meghallgatják.

Az elmúlt hónapkban arról szóltak a hírek, hogy a Real Madrid fogja szerződtetni, azonban úgy tűnik egyre távolabb kerülnek egymástól a felek.

"Már korábban is mondtam, és most megismétlem magam: az idény végéig az Ajax játékosa maradok biztosan. Talán még a következő szezonban is. Ezek a hírek a Real Madridról vagy a Manchester Unitedről jó jelek, de ez most egyáltalán nem fontos. Az Ajax játékosa vagyok, és százszázalékig a csapatért harcolok" - mondta Van de Beek.

Van de Beek szerződése az Ajax labdarúgócsapatnál 2022. júniusáig szól.

