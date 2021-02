Gól nélküli döntetlent játszott egymással a Brighton és az Aston Villa az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak sokat lőttek kapura, de a vendégek hálóőre, Emiliano Martinez minden kísérletüket hárította.

Emiliano Martinez produces a stunning display to deny Graham Potter's men all three points at the Amex.