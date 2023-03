Szinte biztosra vehető, hogy a nyáron elválnak Alexis Mac Allister és klubja, a Brighton útjai.



A 24 éves argentin mindenkit lenyűgözött a katari vb-n, ahol a végső győzelemig menetelt csapatával.

Sokan azt várták, hogy már a januárt sem éri meg jelenlegi klubjában a középpályás, végül azonban maradt.

Nyáron ugyanakkor újabb rohamok várhatók érte, főleg annak fényében, hogy olyan klubok érdeklődnek iránta, mint a Juventus, a Liverpool, a Manchester City vagy a Chelsea.

Ehhez az illusztris társasághoz csatlakozott a Manchester United is, legalábbis Ben Jacobs szerint.

A CBS újságírója a CaughtOffside-nak szellőztette meg, hogy a vörös ördögök is kivetnék hálójukat Mac Allisterre.

EXCLUSIVE



Manchester United have held internal discussions over signing Brighton midfielder Alexis Mac Allister #MUFC #Transfers



Liverpool, Chelsea and City also worth watching, £60m+ likely to be enough.



(@JacobsBen) pic.twitter.com/k27iIOIclT