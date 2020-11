Térdsérülés miatt hosszú ideig nem számíthat Joe Gomezre az angol bajnok Liverpool labdarúgócsapata.

A klub tájékoztatása szerint a 23 éves hátvéd szerdán, az angol válogatott edzésén sérült meg, és bal térdét csütörtök reggel Londonban megoperálták. A Liverpool azt is közölte, hogy egy ínat kellett műteni, a szalagok viszont nem károsultak Gomez térdében. Arról ugyanakkor a csapat nem adott tájékoztatást, hogy várhatóan mennyi ideig nem lesz bevethető a futballista.

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.



The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team