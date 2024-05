Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham United közéépályását Lucas Paquetát megvádolta az FA fogadási szabályok megsértése miatt. A szövetség vádjai szerint a brazil középpályás megpróbálta "befolyásolni a mérkőzéseket, illetve szándékosan akart lapot kapni a játékvezetőktöl, abból a célból, hogy egy vagy több személy profitálhasson a fogadásból". A közlemény szerint a jogsértések a 2022/23-as, illetve a 2023/24-es szezonban történtek. Az FA szerint az alábbi meccseken volt érintett Paqueta fogadási csalásokban:

A 26 éves játékos a saját Intsagram oldalán tagadta a vádakat. Mint fogalmazott: "Rendkívül meglepett és mérges vagyok, hogy az FA úgy döntött, vádat emel ellenem. Együttműködtem a nyomozás minden lépésében és minden tőlem telhetőt megtettem. Teljes mértékben tagadom a vádakat és minden lélegzetvétellel küzdeni fogok a nevem tisztázásáért"

Az angol szövetség közleménye megjegyezte, hogy Paquetának június 3-ig kell hivatalosan válaszolnia a vádakra. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a fogadási botrányok az angol futballban, egy évvel ezelőtt a Brentford támadóját, Ivan Toney-t tiltották el, majd a Newcastle-ben játszó Sandro Tonali is több mérkőzést is kihagyott hasonló vádak miatt.

