A dán érkezését nemrég jelentették be az angolok, mára pedig már azt is tudni, hogy melyik dresszben fut majd ki a gyepre, számolt be a 90min.com.

A középpályás a 14-es mezszámot kapta az idei szezonra, ez korábban Jesse Lingardé volt, azonban neki lejárt a szerződése és ingyen távozott Manchesterből. Klubszinten Eriksen sosem viselte ezt a számot, habár a válogatottban egy rövid ideig hordta.

Lingard előtt a 14-est Chicharito viselte, ő pedig Tosicstól örökölte azt.

Eriksen az Ajaxban az 51-es, majd a 8-as dresszt, a Tottenhamben a 23-ast, az Interben és a Brentfordban a 21-est viselte.

Mivel Lisandro Martinez a 6-ost választotta, a 21-es dressz még mindig szabad az ördögöknél, a szurkolók teóriája szerint a klub Frenkie De Jongnak tartja fenn azt.

Fotó: Manchester United/Manchester United via Getty Images