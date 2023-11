Erling Haaland ügynöke úgy véli, védence lehet az első olyan játékos a futballtörténelem során, aki képes lesz megmozgatni egymilliárd eurót karrierje során.



„Nem azt mondom, hogy egy átigazolással elérheti ezt a számot. A teljes karrierívére gondolok.”



„Manapság 35 éves korodig simán játszhatsz, ennyi idő alatt rengeteg pénzt generálhat. Gondolj csak a fizetésére, az átigazolási díjra, a tv-s és szponzori pénzekre, vagy a mezeladásokra. Egy olyan játékos, mint Haaland, ezekből megütheti az egymilliárd eurót.”

Pimienta a The Guardiannak azt is elmondta, ő abban is lát potenciált, hogy a játékosből készült tokent akár a metaverzumban értékesítsék.

„A metaverzumban talán el tudok adni egy Haaland tokent 2000 euróért 100 millió embernek. Gondolj Kínára, Indiára vagy a tengerentúlra. Amikor az egymilliárdról beszélek, számos olyan szorzóval is számolok, amit ma még el sem tudunk képzelni.”

Fotó: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images