A Manchester City és a Liverpool alaposan leszakította magát a Premier League többi élcsapatától. A két klub teljesítményét a riválisok is elismeri. Most a Chelsea vezetőedzője nyilatkozott róluk elismerően.



Már csak egy forduló van hátra az angol bajnokságból, a bajnoki cím sorsa azonban még nem dőlt el. A tabellát jelenleg a Manchester City vezeti, de a Liverpool csak egy ponttal van lemaradva tőle. Az tehát biztos, hogy minden kérdésre vasárnap derül ki a válasz. A játéknapon a City otthonában fogadja az Aston Villát, a Liverpool pedig a Wolverhampton ellen játszik az Anfielden.



Mindkét csapat sok dicséretet kapott az év során, és most a Chelsea edzője, Thomas Tuchel is csatlakozott az elismerő kórushoz.



„Folyamatosan az első háromban voltunk a világ legnehezebb bajnokságában. Most a Cityvel és a Liverpoollal küzdünk meg a címért, akik valószínűleg a valaha volt a két legjobb csapat. Legalábbis ebben a bajnokságban” – jelentette ki Tuchel a Daily Mail szerint.



A Chelsea egy fordulóval a vége előtt bebiztosította harmadik helyét. 70 pontot szereztek, 19 ponttal kevesebbet a Liverpoolnál és 20 ponttal a Manchester Citynél.

Borítókép: Twitter.com/Chelsea FC