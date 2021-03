A Chelsea az idén még nem, a következő futballszezonban azonban minden lehetséges címért harcba száll a londoniak vezetőedzője szerint.

Thomas Tuchel, akinek munkáját az angol élvonalbeli csapatnál másodedzőként Lőw Zsolt segíti, január végén vette át a Kékek szakmai irányítását, s együttese azóta 10 tétmérkőzésen maradt veretlen. A Chelsea pillanatnyilag a negyedik helyet foglalja el a Premier League-ben, miután csütörtök este 1-0-ra nyert a címvédő Liverpool otthonában a bajnokság 29. fordulójában.

Tuchel szerint ebben az évben bajnoki célként a legjobb négy közé kerülés fogalmazható meg, az új idényben azonban nagyobb feladatok megvalósítására is alkalmasnak tartja a gárdát.



"Ebben a szezonban még lehetetlen eltüntetni a hátrányunkat az éllovas Manchester Cityvel szemben" - nyilatkozta Tuchel az ESPN televíziós csatornának.

"A következő idényben viszont mindenki nulláról indul, és a sportban gyorsan a legjobb lehetsz, ha megragadod a pillanatot. Mi ezt akarjuk, s a következő szezontól kezdve minden sorozatban a győzelemért fogunk küzdeni."

